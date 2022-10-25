هطول أمطار غزيرة بالإسماعيلية.. وتحذيرات للسائقين من السرعة الزائدة

شهد طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، اليوم الثلاثاء، أمطارا كثيفة وصلت إلى حد السيول على الطريق، خاصة في المنطقة بين مركز القنطرة غرب وقرية أبو خليفة، ما تسبب في تراكم المياه على الطريق بشكل كثيف وانخفاض سرعات السيارات لتفادي الحوادث المرورية.

أمطار كثيفة بالإسماعيلية

وتواصل سقوط الأمطار لأكثر من ساعتين في منطقة القنطرة غرب والقنطرة شرق، مروراً بمنطقة أبو خليفة وكيلو 17 وكيلو 11 وقرية التقدم شرق قناة السويس.

وطالبت محافظة الإسماعيلية، عبر بيانات على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، المواطنين باتخاذ الحذر والحطية خلال الساعات المقبلة، وكما طالبت السائقين بتقليل السرعات على الطرق لتفادي الحوادث المرورية.

سحب رعدية تسيطر على الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على مدن القناة وشمال سيناء، ما ينذر بسقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

وقال بيان لهيئة الأرصاد الجوية إن السحب الرعدية الممطرة تؤثر بقوة على شرق الدلتا ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تؤثر على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.