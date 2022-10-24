أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية ورفع حالة الطوارئ (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة على الأنحاء الشمالية من المدينة والمراكز، ومتوسطة على جنوب المحافظة وحدودها مع محافظة الشرقية، وبعض القرى التابعة للمراكز، وذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في المحافظة.

أمطار لمدة ساعة

وشهدت مدينة الإسماعيلية سقوط أمطار متوسطة استمرت قرابة ساعة تقريباً، وزادت حدتها لتصل إلى أمطار غزيرة خلال الدقائق الأخيرة، ما تسبب في تراكم بعض بؤر المياه في بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار قائمة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية ومنطقة القناة.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدلة على السواحل الشمالية حارة على جنوب الصعيد.

رفع حالة الطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ في كل الأنحاء بعد من سقوط الأمطار، وانتشار فرق الطوارئ لرفع المياه من أي أماكن لتجمع مياه الأمطار.

وشهدت طرق الإسماعيلية، اليوم الاثنين، سيولة مرورية على كل الطرق السريعة الصحراوية والزراعية مع انتشار فرق الإسعاف المختلفة علي الطرق تحسباً لأي طارئ.