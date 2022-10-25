توفير سكن بديل للمتضررين من انهيار عقار بالشرقية.. وفحص حالة المنازل المجاورة

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار مبنى ملحق بعقار قديم بقرية كفر الحمام التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وصدر له قرار ترميم من هيئة المنشآت الآيلة للسقوط.

رفع أنقاض المنزل المنهار

وكان مرفق الإسعاف بالشرقية قد دفع بعدة سيارات لتقديم الإسعافات اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى، وكما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لفرض كردون أمني لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار.

تفاصيل انهيار منزل بالزقازيق

من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن انهيار المبنى الملحق بأحد العقارات حدث نتيجة قيام أحد الجيران بأعمال حفر لبناء منزله، ونتج عنه تصدعات وسقوط لأجزاء من المبنى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفيي الزقازيق العام والأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم، دون وقوع حالات وفاة.

حالة المصابين في انهيار منزل بالزقازيق

وأوضحت المتحدث الرسمي للمحافظة أن المصابين في الحادث هم:

- «ص.خ.ا»، 60 عاماً، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- «ن.س.أ»، 24 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتحسنت حالته وخرج من المستشفى.

- «ب.م.ع»، 23 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتحسنت حالته وخرج من المستشفى.

- «ص.ح.أ»، 62 عاما، مصاب بكسر بالساق الأيسر.

- «م.أ.م»، 34 عاما، مصاب بتهتك في القدم اليمنى.

- «ع.ع.ع»، 14 عاما، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، وجميعهم تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

توفير مساكن بديلة للمتضررين

وأضافت المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام، بالإضافة إلى تكليف الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للمنزل المنهار، بعد إخلاء قاطنيها حفاظاً على سلامتهم.

وكلف المحافظ، وكيلي وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من سقوط العقار بمخيمات الإيواء التابعة للتضامن الاجتماعي ونزل الشباب بمديرية الشباب والرياضة كما كلف وكيلة وزارة التموين بتوفير المواد الغذائية اللازمة للمتضررين في أماكن الإيواء حتى انتهاء اللجنة المشكلة من فحص الحالة الإنشائية للمنزل والمنازل المحيطة به والتأكد من سلامتها حفاظا علي سلامه المواطنين.

وكانت غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل بقرية كفر الحمام بمركز الزقازيق، نتج عنه 6 حالات إصابة دون الإبلاغ عن أي حالات وفاة أو مفقودين.