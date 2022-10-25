مدير مستشفى شفاء الأورمان: افتتاح وحدة تعقيم النفايات الخطرة حفاظا على البيئة

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى شهد اليوم افتتاح وحدة فرم وتعقيم النفايات الخطرة التي كانت تضر بالبيئة قبل ذلك، ويجرى التخلص منها من خلال مدافن رسمية كانت تكلف مايقرب من 350 ألف جنيه شهريا.

تبرع من إحدى الشركات الوطنية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «dmc» أن وحدة فرم وتعقيم النفايات الخطرة جرى تنفيذها بتبرع من إحدى الشركات الوطنية، والهدف منها هدف اقتصادي بيئي للحفاظ على البيئة بالتزامن مع قمة المناخ المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن المستشفى يعمل الحفاظ على البيئة بشكل عام وافتتاح الوحدة جاء قبل انطلاق المؤتمر بفترة زمنية قليلة.

مستشفى شفاء الأورمان

وأشار محمود فؤاد، إلى أن شفاء الأورمان سيكون مستشفى أخضر خلال شهر من الآن، وسيظهر ذلك من خلال التواجد الرسمي في قمة المناخ القادمة ممثلين عن المستشفيات المصرية، ويجرى عرض تجربة وحدة فرم النفايات ومحطة الطاقة الشمسية، وخلال العام المقبل سيتم العمل بنظام الطاقة الشمسية بشكل كامل وتوجيه الانفاق على الطاقة إلى تطوير نظم العلاج والأدوية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هناك عدة معايير لتحويلها إلى مستشفى أخضر منها تعزيز نظم الزراعة في محيط المستشفى والتشجير، مع تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.