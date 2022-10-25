طوارئ في مطار القاهرة لمواجهة التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ

رفعت الأجهزة الملاحية، وشركة ميناء القاهرة الجوي بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، بسبب موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الآن ، وشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تحسباً لأي متغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية أو تؤثر على حركة العمل داخل المطارات الثلاثة، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة والرياح التي تشهدها مصر اليوم.

مصادر للوطن : حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل طبيعي من حيث الإقلاع والهبوط

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي « للوطن» قبل قليل، إن حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل طبيعي من حيث الإقلاع والهبوط، ومازالت مستقرة حتى الآن، دون التأثر بموجة الأمطار، التي تتعرض لها البلاد، بمناطق مختلفة، موضحة أن الأمطار الغزيرة لا يؤثر على حركة الطيران فوق المطارات، وأن العواصف الثلجية والترابية والضباب فقط هم الأكثر تأثيراً على الملاحة الجوية بالمطارات، وهو مالم يحدث حتى الآن .

مصادر « للوطن» لا يوجد أي إلغاءات للرحلات اليومية المنتظمة اليوم بسبب الطقس ولا يوجد أي إلغاءات للرحلات

وقالت المصادر « للوطن» لا يوجد أي إلغاءات للرحلات اليومية المنتظمة اليوم بسبب الطقس، ولا يوجد أي إلغاءات للرحلات اليومية المنتظمة، ولم تسجل الرحلات، أى تحويلات إلى مطارات بديله سواء من القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، ومؤكدة أنه منذ اللحظات الأولى للتحذيرات الجوية من قبل هيئة الأرصاد، تم شكيل لجنة للتعامل والتدخل السريع مع موجة الأمطار، وجرى التنسيق الكلي والمتابعة المستمرة بين قطاعات العمليات والقطاع الهندسي، والقيادات الأمنية، وشركة ميناء القاهرة الجوي، لمراجعة جاهزية جميع المعدات بمهبط المطار، وتم التأكد من صلاحيتها للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تم التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه في حال تدهور الرؤية فوق أرض المطار.

إسحاق : رفع جميع المعدات الموجودة على أرض المهبط وإعادة تنظيمها

وفي سياق متصل، وجهت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، العاملين برفع جميع المعدات الموجودة على أرض المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم إنزلاق أي منها في أوقات هطول الأمطار، مع ضرورة التأكيد على الإلتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب أو نزول الأمطار ، وسط تجهيز كامل لمعدات الشفط لسحب تجمعات المياه من المناطق الساخنة، والتي تتكون على أرض المهبط للحد من الحوادث، وثيقة الصلة بالتغيرات المناخية .

في غضون ذلك ناشدت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عملاءها ضرورة توخى الحذر والإلتزام بالتواجد المبكر بصالات السفر، بنحو 4 ساعات بالنسبه للرحلات الدولية، و3 ساعات للرحلات الداخلية، حرصا على سلامة الوصول إلى المطار والمغادرة منه في المواعيد المحددة سلفاً.

الملاح أشرف حافظ خلال توجيهات للعاملين بصالة السفر رقم 1

من جانبه شدد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، على مراجعة إلتزام العاملين بإجراءات السلامة، وارتداء العاملين حرص البدل الواقية من المطر داخل أرض المهبط، وأمام الصالات، وداخل البارك بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة بمحيط مطار القاهرة الدولي، حرصا على سلامتهم، وللحد من الحوادث، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة تسهيل كل إجراءات الركاب والمسافرين، والسائحين، وضيوف مصر من مختلف دول العالم.