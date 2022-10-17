ميمي جمال: سعيدة بمشاركة كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين

أعربت الفنانة ميمي جمال عن سعادتها البالغة، لمشاركتها في عمل ضخم، بحجم مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مشيرة إلى أن العمل سيصبح مهمت في تاريخ الدراما المصرية، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الشركة المنتجة تبذل جهودًا ضخمة لخروج المسلسل على مستوى عال من الاحترافية والتميز، لاسيما أن العمل يتناول سيرة حسن الصباح.

تأجيل مشاهد ميمي جمال في المسلسل

وأضافت أن مشاهدها في مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، التي كان من المفترض تصويرها يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، داخل القصر بمدينة الانتاج الإعلامي، أُجلت لحين انتهاء المخرج بيتر ميمي من تصوير المشاهد الخارجية، إذ يتواجد حاليًا في مدينة مالطة إحدى دول الاتحاد الأوروبى، واستمرار التصوير هناك لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام على أقصى تقدير.

أبطال مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

وكانت الشركة المنتجة للعمل تعاقدت مع عدد كبير من الفنانين للمشاركة في مسلسل الحشاشين، أبرزهم كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد أخر من الفنانين، ومن المقرر أن ينضم أخرين خلال الفترة المقبلة، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

بيتر ميمي ينشر صورة مع كريم عبد العزيز

وكان المخرج بيتر ميمي، نشر صورة رفقة الفنان كريم عبد العزيز، أثناء توجهم إلي مدينة ملطة لبدء التصوير، عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».