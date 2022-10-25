حالة الطقس غدا في القليوبية: توقعات بسقوط أمطار.. وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا في القليوبية احتمالية سقوط الأمطار بنسبة 50% في عدة مناطق، بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما استعدت معه المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي من خلال نشر فرق الطوارئ في الأنفاق والطرق العامة لسرعة رفع آثار الأمطار فور هطولها.

حالة الطقس غدا في القليوبية

وذكر بيان الأرصاد الجوية وبيان محافظة القليوبية، أن حالة الطقس غدا في القليوبية تشهد طقسا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان «الأرصاد»، تمتد الأمطار غدا إلى محافظات القليوبية والقاهرة والجيزة، بنسبة حدوث تصل إلى 50%، وتسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

استعدادات القليوبية لسقوط أمطار

وتزامنا مع التوقعات بسقوط الأمطار، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، حيث جرى تنشيط غرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين وتمركز وحدات ومعدات شفط مياه الأمطار بالأماكن والطرق والأنفاق لمواجهة أي طوارئ تحدث بسبب الأمطار المتوقعة.

وتمركزت معدات شركة مياه القليوبية، وفق بيان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، من سيارات شفط وكسح ومعدات لمواجهة تراكم أي كميات من مياه الأمطار حال حدوثها غدا.