محافظ المنيا: تعيين 3172 معلما بالحصة.. وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال اجتماعه اليوم، على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة الجبرتي التابعة لمركز المنيا، وذلك لخدمة طلاب عزبتي الجبرتي والفشنية، استجابة لشكاوى الأهالي وأعضاء مجلس النواب، وللحفاظ على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

تعيين 3172 مدرسا بالحصة

وأعلن محافظ المنيا أنه تم تعيين 3172 مدرسا بالحصة بجميع مراكز المحافظة التسع، ضمن خطة المحافظة لسد عجز المعلمين بالمواد الأساسية والأنشطة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة للاهتمام بالمنظومة التعليمية.

كما أكد «القاضي» انتظام سير العملية التعليمية منذ بدء العام الدراسي الحالي 2022-2023 بجميع المراكز، موجها مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق الدائم مع الإدارات التعليمية بجميع المراكز للمرور الميداني لمتابعة سير الأعمال، بالإضافة للتنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال النظافة الدورية بمحيط المدارس وتقديم الدعم اللازم.

نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنيا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم والاهتمام اللا محدود لمحافظة المنيا، وتخصيص العديد من المشروعات القومية منذ عام 2014 وحتى الآن للمحافظة في كافة قطاعات التنمية، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وظهر ذلك جليا في منظومة القطاع الصحي، من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وكذلك الوحدات الصحية والمراكز الطبية، مؤكداً حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تذليل العقبات التي تواجه مسار التنمية الشامل وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

تطوير 164 وحدة صحية بالمنيا

من جانبه، استعرض الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقريراً حول مستجدات الأعمال بقطاع الصحة، والاستعدادات لمواجهة الطوارئ، مشيراً أنه يجري العمل على تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لـ164 وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجميع المراكز، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة 5 مستشفيات، ضمن المشروعات القومية بالإضافة للتجهيزات الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة وفقا للأساليب الطبية التكنولوجية الحديثة.

الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث أي تقلبات في الحالة العامة للطقس، وضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، موجها بضرورة التأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والهيئات العامة، بالإضافة للمرور والمتابعة لمخرات السيول.

كما وجه بفتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة الحالة العامة للطقس والتنسيق بين جميع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، للاستعداد لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن التقلبات العامة في حالة الطقس.

انتظام أعمال مشروعات «حياة كريمة»

وأعلن المحافظ عن انتظام أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف القطاعات الخدمية، وبالتوازي مع الهيئات والشركات لتحقيق الأهداف المطلوبة من المبادرة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز المستهدفة للمتابعة الدورية والإشراف الميداني على تنفيذ المشروعات.

ووجه «القاضي»، مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة الميدانية على المخابز البلدية والأسواق، والعمل على رصد المخالفات بهدف التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة على المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة

كما استعرض هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة الاستثمارية بالمحافظة عن العام المالي 2022 - 2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات والهيئات، حيث طالب المحافظ، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء القطاعات، بالعمل على دراسة كافة السلبيات، والملاحظات لتلافيها في الخطة الجديدة، وتحقيق نسب إنجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطنين.