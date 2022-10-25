رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

26 قرية تشاهد عروض «بيت المسرح» في 6 محافظات ضمن «حياة كريمة»

كتب:

إلهام زيدان
05:34 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تستمر خطة الانطلاقة الثالثة لمشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وطبقا للخطة الموضوعة، أوضح المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، في بيان، أن هناك عروضا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقدم في 26 قرية تابعة لـ6 محافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني.

عروض المواجهة والتجوال في قرى «حياة كريمة»

يقول المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال، إن العروض التي قدمت حتى الآن هي: حواديت الأراجوز من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، و محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حيث شهدا اقبالا جماهيريا مبهرا، وصل إلى 2000 شخص في ليلة العرض الواحدة من الأطفال وذويهم، وينتظرون العروض المقبلة والتي من المقرر أن تكون 7 عروض من فرق البيت الفني للمسرح المختلفة تصل إلى 250 قرية.

موعد الانطلاقة الثالثة للمبادرة

يذكر أن الانطلاقة الثالثة للمبادرة تستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل، وبدأت من 5 قرى بمحافظة الأقصر بعرض حواديت الأراجوز.

اقرأ المزيد:

«تعزيز العمل التطوعي لدى شباب الجامعات».. ندوة «حياة كريمة» بطنطا

وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة من «صنايعية مصر»

وزيرة الثقافة تنفي تعيين رئيس جديد للبيت الفني للمسرح: لم نستقر بعد

وزيرة الثقافة تعلن استمرار احتفالات نصر أكتوبر المجيد لمدة عام

وزيرة الثقافة تنعى زوجة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي

وزيرة الثقافة تعلن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثالثة

وزيرة الثقافة تفتتح المرحلة الأولى من تطوير سيرك العجوزة

فؤاد زبادي يشكر وزيرة الثقافة ويشدو «ساكن في حي السيدة» بحفل الموسيقى العربية

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق النسخة الخامسة من القمة الثقافية بأبو ظبي
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.