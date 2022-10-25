26 قرية تشاهد عروض «بيت المسرح» في 6 محافظات ضمن «حياة كريمة»

تستمر خطة الانطلاقة الثالثة لمشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وطبقا للخطة الموضوعة، أوضح المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، في بيان، أن هناك عروضا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقدم في 26 قرية تابعة لـ6 محافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني.

عروض المواجهة والتجوال في قرى «حياة كريمة»

يقول المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال، إن العروض التي قدمت حتى الآن هي: حواديت الأراجوز من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، و محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حيث شهدا اقبالا جماهيريا مبهرا، وصل إلى 2000 شخص في ليلة العرض الواحدة من الأطفال وذويهم، وينتظرون العروض المقبلة والتي من المقرر أن تكون 7 عروض من فرق البيت الفني للمسرح المختلفة تصل إلى 250 قرية.

موعد الانطلاقة الثالثة للمبادرة

يذكر أن الانطلاقة الثالثة للمبادرة تستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل، وبدأت من 5 قرى بمحافظة الأقصر بعرض حواديت الأراجوز.