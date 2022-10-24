رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. توقعات بسقوط أمطار متوسطة على القاهرة

كتب:

منى سعيد
04:12 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
حالة الطقس غدا - تعبيرية

حالة الطقس غدا - تعبيرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا على كافة الأنحاء التي من المتوقع أن يكون الجو غائم جزئيًا على معظم الأنحاء، وتزداد احتمالية سقوط الأمطار على عدد من المناطق من جمهورية مصر العربية، وذلك عبر بيان رسمي صدر عنها منذ قليل.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوبي سيناء والصعيد، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره وذلك على كافة مدن الجمهورية.

 كما تتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تكون رعدية أحيانًا، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 26- 19

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 25 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 25- 19

العلمين الجديدة 25- 17

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 18

السلوم 26 - 16

سيوة 26- 13

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 37- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 32- 19

نخل 25- 13

طابا 29- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 27- 23

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 23

مرسى علم 31- 23

الفيوم 28 - 18

بني سويف 27- 17

المنيا 28- 18

أسيوط 28- 17

سوهاج 30- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 32- 15

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 23

اقرأ المزيد:

حالة الطقس غدا الإثنين 23 أكتوبر.. أمطار شمالًا وحار جنوبًا

حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار خفيفة ورعدية بنسبة حدوث 60%

حالة الطقس غدا الأحد 23 أكتوبر.. نشاط لحركة الرياح وتوقعات بسقوط أمطار

حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. سقوط أمطار ومائل للبرودة

حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للبرودة حتى الساعات الأولى من الصباح

حالة الطقس في الإسكندرية غدا.. استمرار الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس غدا في المحافظات.. رياح وأمطار رعدية إلى متوسطة
بقلم منى سعيد