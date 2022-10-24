حالة الطقس غدا الثلاثاء.. توقعات بسقوط أمطار متوسطة على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا على كافة الأنحاء التي من المتوقع أن يكون الجو غائم جزئيًا على معظم الأنحاء، وتزداد احتمالية سقوط الأمطار على عدد من المناطق من جمهورية مصر العربية، وذلك عبر بيان رسمي صدر عنها منذ قليل.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوبي سيناء والصعيد، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره وذلك على كافة مدن الجمهورية.

كما تتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تكون رعدية أحيانًا، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 26- 19

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 25 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 25- 19

العلمين الجديدة 25- 17

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 18

السلوم 26 - 16

سيوة 26- 13

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 37- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 32- 19

نخل 25- 13

طابا 29- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 27- 23

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 23

مرسى علم 31- 23

الفيوم 28 - 18

بني سويف 27- 17

المنيا 28- 18

أسيوط 28- 17

سوهاج 30- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 32- 15

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 23