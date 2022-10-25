بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة «صور»

أصيب 10 أشخاص، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة في ترعة بين قريتي «دست الأشراف» و«خربتها» بكوم حمادة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في ترعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص رقم «3954 ب.س.ج» خط «النجاح - كوم حمادة» إثر اصطدامها بعجلة انزلقت من مقطورة جرار زراعي، في ترعة بين قريتي «دست الأشراف» و«خربتها»، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أمينة فتحي حسن رضوان، 56 سنة، وأسماء علاء السيد، 23 سنة، وعادل أنور عبد الحليم، 26 سنة، وعاطف عبد الونيس عاشور، 60 سنة، ورضا عبدالله هنداوي، 35 سنة، وأحمد هشام العباسي، 25 سنة، وأسماء رشاد شكشوك، 30 سنة، ومحمد صلاح إبراهيم، 42 سنة، ومحمد أحمد موسى، 38 سنة، وأمين أحمد محمد، 40 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.