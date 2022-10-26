حالة الطقس في السويس اليوم.. تحذيرات من أمطار رعدية

يشهد طقس محافظة السويس على مدار الـ 24 ساعة المقبلة، حالة من عدم الاستقرار وتظهر السحب المنخفضة معظم الأحيان وتغطي سماء المحافظة، مع زيادة سرعة الرياح وانخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ مع توقعات بسقوط الأمطار، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

ووجه اللواء عبد المجيد صقر، محافظة السويس، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى، مشددًا على الأحياء والمديريات والجهات المعنية، بضرورة الاستعداد للتدخل في أي وقت إذا لزم الأمر، لمجابهة أي آثار للطقس السيئ حال وجودها، بالإضافة إلى تطهير مخرات السيول وبلاعات المطر، وجهازية المعدات المختلفة بالأحياء الخمسة للمحافظة.

وأكد «صقر» على التنسيق مع شركة مياه القناة، من حيث عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها، مع توافر المعدات اللازمة، لعمل اللازمة حيال أى أزمة تنجم عن تقلبات الطقس.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من أمطار رعدية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار في عدد من المناطق والمحافظات، وتصل إلى رعدية في عدد من الأماكن بالجمهورية، منها محافظة السويس وباقي مدن القناة، مشيرة إلى توقعات بتكون السحب الركامية المحملة بالأمطار في تلك المناطق، مع انخفاض درجة الحرارة في السويس لتكون العظمى 27 والصغرى 22، ونسبة الرطوبة 73%، في حين تبلغ سرعة الرياح 14 كم /الساعة.