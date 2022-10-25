الرئاسة الروسية: أوكرانيا لديها قدرة على تصنيع «قنبلة قذرة».. وكييف ترد

ذكرت الرئاسة الروسية، اليوم، أن كييف لديها الإمكانيات التقنية والعلمية لصنع قنبلة «قذرة»، في الوقت الذي قال فيه وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا: «الكلام عن القنبلة القذرة يوحي بتخطيط روسيا لعملية كبرى، ونحن لا نملك قنبلة قذرة ولا نخطط للحصول عليها».

الاتحاد الأوروبي يشجع على التبرع لأوكرانيا

وأشار الاتحاد الأوروبي في خبر عاجل نقلته قناة العربية، إلى أنه يحث دوله الـ 27 على التبرع لدعم قطاع الطاقة الأوكراني الذي أوضح رئيس الدولة فولوديمير زيلينسكي أنه تعطل في البلاد بنسبة 40%.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها في الانضمام لروسيا التي جهزت جيشها وعمدت إلى دعم هذه الأقاليم، وأقامت فيها استفتاءات من أجل ضمها رسميا وسط غضب أوروبي وأوكراني من هذا التصرف.