محافظ القليوبية ينفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار غدا.. «الأوضاع مستقرة»

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عدم تعطيل الدراسة بسبب الأمطار غدا، موضحا أن الأمطار التي سقطت على المحافظة اليوم لم تؤثر على العملية الدراسية والمدارس، وجرت السيطرة على آثارها.

«الهجان»: عدم تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار

وقال محافظ القليوبية في بيان له، إن الوضع مستقر ولن يتم تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار في القليوبية، مضيفا أنه تم رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار غدا بمحافظات القاهرة الكبرى، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

نشر معدات كسح الأمطار بالقليوبية

في سياق متصل، نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، معداتها لرفع آثار الأمطار تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وجرت أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالطرق السريعة والميادين بمدن المحافظة.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، حيث أصدر محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات لمياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.