أخبار القليوبية اليوم: مقتل «أنوار» وحملات إزالة وانتظام الدراسة

شهدت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية عدداً من الأحداث والأخبار شملت كشف تفاصيل واقعة مقتل الطفلة «أنوار»، في قرية «كفر مويس»، بمركز بنها، إثر تعذيب عمها وعمتها لها، والإعلان عن خطة المرحلة الثانية لتطوير شارع «فريد ندا» الرئيسي، وشن المحافظة عدد من حملات الإزالة بمناطق تطوير الطريق الدائري في نطاق المحافظة.

«الوطن» تستعرض في السطور التالية، أخبار محافظة القليوبية في 24 ساعة، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

«أنوار» ضحية تعذيب عمها وعمتها في بنها

شهدت قرية «كفر مويس»، التابعة لمركز بنها، جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلة يتيمة ُتدعى «أنوار»، على يد عمها، الذي قام بتعذيبها صعقاً بالكهرباء وبالحرق، وأدعى المتهم وفاتها بسبب سقوطها من أعلى منزلهم، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي.

وأثناء توقيع الكشف الطبي تبين وجود أثار تعذيب بجسد الطفلة، وأثار حروق وضرب وصعق بالكهرباء، وجرى التحفظ على جثمان الطفلة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها، وحبس المتهمين، فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهما اليوم على ذمة الواقعة، التي هزت محافظة القليوبية، وسط مطالبات العديد من الأهالي بتوقيع أقصي العقوبة على المتهمين.

إزالة 14 محلاً مخالفاً على حرم النيل ببنها

وقاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية الأمن ومجلس مدينة بنها، لإزالة عدد 14 محلاً مخالفاً على مساحة 3000 متر مربع على حرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها، في منطقة الحرس الوطني، وذلك ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، في إطار خطة المحافظة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، وخاصةً التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والمصارف الزراعية لفرض هيبة الدولة وحماية الأرض الزراعية ونهر النيل وفروعه.

وأكد المحافظ أن حملات إزالة التعديات التي تتم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة تهدف إلى تأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى أراضي الدولة، مؤكداً استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المتعدى عليها.

بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا بالعاصمة

وعقد محافظ القليوبية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة البدء في المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، بدءاً من كوبري المصنع الحربي وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه

وناقش المحافظ التصور المقترح لأعمال التطوير والتي تتضمن رصف الطريق بالكامل وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين وإتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء بهدف ‘ادة صياغة المنطقة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصري.

إزالة مبنى تحت الإنشاء والمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري

كما أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة قليوب ، لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص

وخلال الجولة وجه المحافظ بإزالة مبنى مكون من دور أرضي وعلوي على مساحه 300 متر2 بالخرسانة بحوض المقاطع والشابوري بقرية بلقس مركز ومدينه قليوب

وأكد المحافظ استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة، بعزبة مراد بقرية بلقس بمركز ومدينة قليوب.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه باستكمال أعمال دهان المباني المحيطة بقصر محمد علي والتشديد على أصحاب المباني بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم.

انتظام اليوم الدراسي الثالث بمدارس القليوبية

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إنتظام اليوم الدراسي الثالث بمدارس المحافظة حيث أجري الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عددا من مدارس إدارة طوخ التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية ورصد السلبيات وتعزيز الإيجابيات بها مشددا علي ضرورة التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والتأمين الصحي لتنفيذ تعليمات الوزارة والصحة معا وضرورة التهوية والإضاءة والتعقيم والتطهير المستمر للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبه والطالبات وكل العاملين بالمنظومة التعليمية وحث الطلاب ضرورة الحضور والاستفادة من الحصص الدراسية وضرورة حضور طابور الصباح وتحية العلم والالتزام بالحصص الدراسية بالمدرسة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة والحصول على أفضل الدرجات.