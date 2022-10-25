نقيب الزراعيين: كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي كلها مصارحة وترد على المشككين

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن حديث الرئيس عبد الفتاح، أمس واليوم ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، كان كله شفافية ووضوح للرد على المشككين والأفاقين، مؤكدا أنه حوار وطني مفتوح لكل الخبراء والمختصين وأصحاب الأعمال الخاصة في كل المجالات، وهو بناء للجمهورية الجديدة.

كلنا مع الرئيس

وأضاف «خليفة» في تصريحات لـ«الوطن»: «نحن جموع المهندسين الزراعيين، نقف خلف القيادة السياسية الحكيمة وكل المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، التي بها كل الخير لكل جموع الشعب المصري، وتتميز بالتنمية المستدامة».

وتابع: «كل الشعب المصري والعالم أجمع، شاهد على مدار جلسات المؤتمر الاقتصادي، الانجازات التي حدثت في الدولة المصرية على مدار 8 سنوات».

حديث الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادي

واستكمل أن «حديث الرئيس اليوم، أعطى الشعب المصري حالة معنوية مرتفعة، لأن الحديث كان بمنتهى الوضوح والشفافية لكل فئات الشعب، وانحاز للفقراء دائما، ووجه الحكومة لعدم فرض أي أعباء مالية جديدة على المصريين، نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية».

واختتم: «نقف خلف مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، خاصة أنه نقل الدولة المصرية في البنية الأساسية والاستثمارات التي جرى ضخها في الزراعة، باعتبارها أمن قومي».

كما أكد الرئيس السيسي، أنهم حريصون على إقامة مشروعات زراعية، إضافة إلى 3 ملايين فدان تنفذها الدولة لعمل إتاحة في الأمن الغذائي، كما أن هناك عددا كبيرا من فرص العمل التي توفرت من خلال هذه المشروعات، فـ«شكرا لكل مؤسسات الدولة المصرية، التي تعمل على توفير حياة كريمة للشعب المصري، بمساندة من الجيش والشرطة فكل الشكر لهم».