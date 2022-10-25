نائب رئيس الوزراء الأسبق: المؤتمر الاقتصادي خرج بأطروحات تحقق الريادة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن أهمية المؤتمر الاقتصادى تكمن فيما جرى طرحه من أفكار ورؤى تفيد الاقتصاد المصري مستقبلا، مشيرا إلى أنه يأمل بتكرار مثل هذا المؤتمر كونه إحدى الأفكار المهمة والرائعة.

ضرورة التعلم من المؤتمر

وأضاف «بهاء الدين»، خلال تصريحاته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، يجب أن يتعلم جميع القائمين على الأمر في مصر ما خلص إليه المؤتمر الاقتصادي من مخرجات وأفكار وأطروحات من شأنها تحقيق الريادة الاقتصادية وجذب مزيدا من الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدولة المصرية.

المؤتمر الاقتصادي أعطى رغبة وحماس للجميع

وأوضح أن عددا من الأفكار التي جرى طرحها داخل المؤتمر الاقتصادي قد يكون تنفيذ بعضها صعب، حيث تحتاج الدولة أن تنفذ حتى ولو جزء يسير ما جرى الإعلان عنه خلال مجريات المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أيام، الأمر الذي من شأنه إعطاء رغبة وحماس للجميع.

وأكد أن إصدار التوصيات خلال اليوم الأخير من المؤتمر الاقتصادي يعد عملية شاقة للغاية، لأنها ضرورية ومهمة وستفيد مثل تلك المقترحات الحكومة.

وأشار إلى أن بعض التوصيات التي جرى إطلاقها استمع إليها أعضاء من غير الحكومة في بعض الجلسات، وكان لها صدى في التوصيات، وهناك إنصات وتقبل لتلك المقترحات.