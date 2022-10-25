مؤسسة «حياة كريمة» تشيد بتوصيات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أشادت مؤسسة حياة كريمة، بتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

توصيات الرئيس في المؤتمر الاقتصادي

وكتبت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مؤسسة حياة كريمة تشيد بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى في المؤتمر الاقتصادي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين منها أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية».