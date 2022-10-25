إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق «الغنايم - أسيوط»

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة «تمناية» و«تروسيكل» على طريق «أسيوط - الغنايم» عند قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بأسيوط، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث سير

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق «أسيوط - الغنايم» عند قرية ديرالجنادلة دائرة المركز.

إصابة 3 أشخاص في حادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات ومسئولو الوحدة المحلية، وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بين سيارة تمناية وتروسيكل عند قرية ديرالجنادلة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بينهم قائد مركبة التروسيكل، وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أنه أثناء مرور السيارة التمناية في طريقها إلى مركز الغنايم خرجت مركبة التروسيكل بشكل مفاجئ من إحدى الزراعات المجاورة للطريق، ما أدى لحدوث خلل بعجلة القيادة ووقوع الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث، والتحفظ على السيارة والتروسيكل.