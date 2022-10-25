«أحمد أبو مسلم» يشيد بتوصيات المؤتمر الاقتصادي

أشاد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، بالمؤتمر الاقتصادي والتوصيات التي أوضحها الرئيس السيسي خلاله.

وبدأ أحمد أبو مسلم حديثه خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، بتوصيات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دونَ الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء.

وتابع بأن قرار توفير آلية لتلقي شكاوى المستثمرين بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع الدفع بسرعة إصدار تعديلات قانون المنافسة، توصية في غاية الأهمية.

أحمد أبو مسلم: تعزيز دور صندوق مصر السيادي توصية إيجابية

وأضاف نجم الأهلي السابق أن تعزيز دور صندوق تحيا مصر من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إلي سيكون مفيد للغاية في الفترة المقبلة.

وأختتم أبو مسلم تصريحاته معربًا عن فخره باستضافة مصر للمؤتمرات الدولية وأخرها مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.