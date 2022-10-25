محمود محيي الدين: المؤتمر الاقتصادي طرح كل البدائل لدفع عجلة التنمية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن المؤتمر الاقتصادي أتاح للجميع المشاركة بالرأي والحوار وتبادل وجهات النظر، وكذلك المقارنة بين كل البدائل المطروحة للنهوض بالاقتصاد المصري.

«محيى الدين»: استعراض كل البدائل والمقترحات

وأضاف «محيى الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤتمر الاقتصادى شهد عرض الكثير من المقترحات والبدائل التي تعد فرصة أمام صانعي القرار، وكذلك النجاحات التي من الضروري استثمارها في بعض المسارات.

«محيى الدين»: لا يمكن وقف المشروعات في ظل استمرار النمو السكاني

وأوضح رائد المناخ للرئاسة المصرية، أنه لا يمكن وقف تنفيذ المشروعات في ظل استمرار النمو السكاني، خاصة أن المشروعات من شأنها زيادة النمو والطاقة الإنتاجية لكافة القطاعات الزراعية والصناعية.

وأكد، أن السياسيات النقدية العامة تسعى إلى تقليل العجز المستورد بسبب الأزمة المالية العالمية، موضحا أن المنظومة المصرية تتميو بمساندة الشرائح الفقيرة في المجتمع.

ونصح «محيي الدين»، بضرورة الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر في ظل الظروف التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن الدولة تحتاج حاليا لزيادة عجلة النمو وطرح مزيد من فرص العمل.