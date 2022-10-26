تفاصيل ضبط مدير مركز رياضي بالشرقية بتهمة الاختلاس وغسيل 5 ملايين جنيه

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية تبييض مبلغ 5 ملايين جنيه من نشاط النصب والاختلاس بالشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأفادت تحقيقات النيابة قيام أحد الأشخاص «مدير أحد المراكز الرياضية الكائنة بمحافظة الشرقية» بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.

ثروة من الاختلاس والنصب

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم بدأ نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشرائه السيارات والوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة ومحاولته غسل الأموال حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5,2 مليون جنيه تقريبا.

عقوبة النصب والاحتيال

شرح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، حسب ما حدده قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات «أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة».

غسيل 5 ملايين جنيه من أموال الاختلاس

جاء ذلك بعد ما أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أكثر من 2 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي بمساعدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.