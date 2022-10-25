سياسيون وأحزاب: المؤتمر الاقتصادي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم

أشاد عدد كبير من السياسيين والأحزاب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فى ختام «المؤتمر الاقتصادى»، التى وصفوها بأنها كانت قوية وشفافة للغاية، وعبرت عن الوضع الحالى لمصر، وتضمنت عناصر نجاح الدولة.

وقال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزباً سياسياً، إن كلمة الرئيس تضمنت عناصر نجاح الدولة، وقدمت نموذجاً فريداً من الشفافية والوضوح، مشيراً إلى أنه «يتكلم مع المصريين بكل وضوح، ويضع الجميع أمام مسئولياته، وتطرق لكل الملفات التى تهم المواطنين».

وأشاد «مطر»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادى، خاصة المرتبطة بعملية توطين الصناعة، مؤكداً أن الدولة تمتلك الإرادة بقيادة الرئيس على تخطى الصعاب، ومواجهة المشكلات، خاصة فى المرحلة الحالية التى يعانى فيها العالم كله من أزمات كبرى.

«مستقبل وطن»: دعم كامل للقيادة السياسية فى خطوات الإصلاح

فيما أكد حزب مستقبل وطن الإنجازات التى تمت والإصلاح الاقتصادى منذ 2014 حتى الآن، والذى أعاد الحياة لكافة قطاعات الدولة الخدمية والاقتصادية، وكذلك المشروعات القومية، وعلى رأسها «حياة كريمة»، فى قيادة الرئيس الحكيمة للوطن.

من جانبه، أشاد حزب حماة الوطن بالحزمة الاجتماعية الجديدة التى تعكف الحكومة على وضعها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الرئيس حريص على تدشين مظلات حماية اجتماعية للمواطنين بمجالات عدة، والتى كان آخرها دعماً مادياً وعينياً أعلن عنه يوليو الماضى، مثمناً ما أُعلن عنه بالمؤتمر الاقتصادى من توصيات منها تفعيل تصدير العقارات عالمياً، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوماً، مشدداً على دعمه لما أعلنه الرئيس من التزام الدولة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى وعقده سنوياً.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن كلمة الرئيس كانت قوية وشفافة للغاية، وعبرت عن الوضع الحالى لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر الاقتصادى كان جيداً للغاية، وشهد وجود عدد كبير من الحلول للمشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن المؤتمر جاء بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، وجّه ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، الشكر والتحية للرئيس على موافقته على الاقتراح الذى قدمه المؤتمر الاقتصادى بدورية انعقاده سنوياً.

وأكد «الشهابى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس كانت كما عودنا دائماً قوية وواضحة وصريحة، ووضع فيها النقاط على الحروف وأجاب فيها عن كل ما يشغل بال الرأى العام، وكذا حرصه الشديد على الطبقات الفقيرة وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم، وأن كل ما قام به من إصلاح اقتصادى وتطوير فى كافة مرافق البلاد موجه للأجيال الجديدة ولتكون الدولة قوية وقادرة وحديثة. وأشار رئيس حزب الجيل، إلى ختام الرئيس كلمته بأن يلتقى بالشباب فى المؤتمر المقبل مع إدارة حوار معهم بحرية واستعداده للإجابة عن تساؤلاتهم.