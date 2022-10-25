تفاصيل طرح وحدات الإسكان الاقتصادي بالتجمع الثالث.. التخصيص بأسبقية الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل طرح وحدات الإسكان الاقتصادي بالتجمع الثالث، وحصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المعلن عنها بمشروع نزهة التجمع الثالث في القاهرة الجديدة بمنطقة المستقبل.

طرح وحدات الإسكان الاقتصادي بالتجمع الثالث يضم 14 وحدة سكنية

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن طرح وحدات الإسكان الاقتصادي بالتجمع الثالث يضم 14 وحدة سكنية فقط؛ عبارة عن متبقيات الإعلان السابق، وأن الوحدات السكنية الجديدة بمشروع نزهة التجمع تتبع صندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوحدات الأرضي والأخير.

آخر طرح للوحدات السكنية بهذا المشروع كانت في 2018

وقالت المصادر، إن آخر طرح للوحدات السكنية بهذا المشروع كان في 2018، إذ طرح حساب الإسكان الاقتصادي 600 وحدة سكنية، وكانت بنظام القرعة العلنية، مشيرة إلى أن الوحدات الجاري طرحها عبارة عن وحدات نصف تشطيب، ولها حصة في الأرض، والمساحات تبدأ من 112م و120 متر مربع.

توقعات بتحريك أسعار الطرح الجديد بنسبة بسيطة

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن أسعار الوحدات السابق طرحها كانت عبارة عن وحدات دور أرضي 112م ب 390000 جنيه، وللمتكرر 112م ب 420000 جنيه، والمتكرر 120 م ب 450000 جنيها، وللأخير 112 م ب 390000 جنيه وللأخير 120 م ب 420000 جنيه، مشيرة إلى أنه من المتوقع ألا تتحرك أسعار الطرح الجديد عن الطرح السابق بنسبة كبيرة.

التخصيص المباشر للوحدات السكنية الجديدة بنظام أسبقية الحجز «أون لاين»

ومن المنتظر أن يجري طرح كراسة الشروط لـ 14 وحدة سكنية، صباح الأحد المقبل، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، على أن يجري نشر كامل التفاصيل بكراسة الشروط والمواصفات التي تتاح بموقع بنك التعمير والإسكان، ويجري التخصيص المباشر للوحدات السكنية الجديدة بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، فيما تتاح المعلومات الخاصة بالطرح الجديد والمساحات والأسعار وأسلوب السداد بموقع بنك التعمير والإسكان.