تجاوب واسع من المواطنين بالمحافظات: «الرئيس حاسس بينا ووضح لنا حال البلد»

شهد الشارع المصرى تجاوباً واسعاً مع كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ختام المؤتمر الاقتصادى، حيث أكد المواطنون دعمهم للرئيس فى خطوات بناء مصر والتطوير الاقتصادى ما يجعل مصر جاذبة للاستثمار ويعود على الجميع بالخير.

«الريس حسِّسنا أنه شاعر بينا لما قال إن كل بيت محتاج له 10 آلاف جنيه فى الشهر وأنه نفسه يوصل المرتبات لكده»، هذا ما أكده أيمن خالد، رئيس قسم الموهوبين بشرق الإسكندرية، مشيراً فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ما تشهده مصر من إنجازات لم تكن تتم فى 50 أو 60 عاماً لولا قيادة الرئيس السيسى.

وأشاد محب شفيق، أمين اتحاد «أقباط من أجل الوطن»، بكلمة الرئيس، قائلاً: «اللى أسعدنى فى كلمة الريس هى المصارحة، أهم شىء نقول للناس الحقيقة عشان يشعروا بيها، والأهم أننا مانتعاملش مع حد بيخدعنا ويتقال كلام زائف، كانوا بيقولوا فيه نصر واحنا فى هزيمة، لكن ريسنا بيقول لنا الحقيقة دايماً ووضعنا إيه وآمالنا إيه».

«أشرف»: «إحنا معاه فى كل خطواته»

وأضاف «شفيق» لـ«الوطن»، أن الكل يتوسم خيراً فى حصد ما يزرع من مشاريع وإنجازات، مؤكداً كامل الدعم للرئيس فيما هو قادم.

من الإسكندرية إلى الشرقية، حيث الدعم مستمر من أبناء تلك المحافظة بالتحديد أهالى مركز الحسينية الذين لمسوا إنجازات «حياة كريمة» بالقرب منهم، فيقول علاء شبراوى، أحد أهالى قرية شميس مركز الحسينية لـ«الوطن»، إنهم جميعاً يدعمون ويلتفون حول الرئيس السيسى، طالبين من الجميع عدم الالتفات لمزاعم جماعة الإخوان الإرهابية وعملائها فى الخارج الذين يحاولون هدم الصورة المعنوية للدولة، مشدداً على أن الإنجازات ظاهرة كالشمس أمام الجميع.

وفى الوادى الجديد تواصل الدعم، حيث أشاد محمد عبدالنبى، 28 سنة، بخطة الإصلاح الاقتصادى التى يقودها الرئيس السيسى عبر المؤتمر الاقتصادى، لافتاً إلى معاناة الاقتصاد فى مصر منذ عام 2011 بينما يشهد نمواً حالياً وتتبعه خطط لجذب الاستثمارات مع توفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.

وقال أشرف محمد محمود، مدير التعليم الخاص بتعليم القليوبية، إن الرئيس أوضح حال البلد وما يتم من إنجازات وعمل وبناء على مدار الساعة، لافتاً إلى أن صراحة الرئيس تجعل الكل يدعمه لأنه «عمل كتير لمصر ولسه بيعمل»، مؤكداً دعمه الكامل للرئيس قائلاً: «إحنا معاه على الحلوة والمرة».