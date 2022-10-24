الأرصاد الجوية تحذر: ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة الأربعاء المقبل

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأربعاء، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأربعاء بقيم تصل إلى درجتين، لتسجل 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وحذر خبراء الأرصاد، المواطنين والجهات المسئولة باتخاذ التدابير بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة، واتخاذ جميع الاحتياطات بشأن أماكن سقوط الأمطار.

وأشار بيان الأرصاد، إلى نشاط الرياح على معظم الأنحاء الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة وفق بيان هيئة الأرصاد كما يلي:

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.