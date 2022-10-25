نشاط فني لـ رامي عياش في القاهرة خلال أسبوع

يعيش الفنان رامي عياش، حالة من النشاط الفني، وذلك منذ وصوله القاهرة، قبل أيام، في ضوء استعداده لحفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية.

وانتهى رامي عياش، من تسجيل حلقة مع الإعلامي عمرو الليثي، وكذلك المطربة أنغام في برنامجها الجديد، فضلًا عن لقائه بالفنان مصطفى كامل، لتهنئته بفوزه في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، ودعمه شيرين عبد الوهاب.

وقبل أيام، نشر رامي عياش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنان مصطفى كامل، علق عليها قائلًا: «بعد تصوير برنامج أنغام مع المطربة الكبيرة أنغام، توجهت لزيارة النقيب الأستاذ ‎مصطفى كامل، لأبارك له على توليه منصب نقيب الموسيقيين في مصر، وأبدينا كامل مساندتنا للفنانة الحبيبة ‎شيرين عبد الوهاب نتمنى لها كل الخير والسلامة».

وانتهى رامي عياش، من تسجيل حلقة مع الإعلامي عمرو الليثي، في أحد دور الأيتام، كما تحدث عن لحظات طفولته ومرضه ووفاة والده، وقام بالغناء مع الأطفال واللعب معهم وإهدائهم عددا من الهدايا وأدخل الفرحة على قلوبهم، ويتحدث خلال الحلقة عن حبه لعمل الخير وكيف يجمع بين الفن والعمل الخيري.

كما يستعد لإحياء حفل غنائي، اليوم الثلاثاء، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث نشر مقطعا من البروفات، عبر صفحته على فيس بوك، مُعلقًا عليها بقوله: «ناطرينكم بالأوبرا».