مصرع شخص انهار عليه سقف محل عصير بسبب الأمطار في بني سويف

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، منذ قليل، إثر انهيار سقف محل عصائر قديم بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، عليه، وجرى انتشال جثته من أسفل الأنقاض بمعرفة قوات الحماية المدنية، وجار نقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

بلاغ بانهيار سقف محل عصائر ومصرع شاب

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بانهيار سقف محل للعصائر بشارع بورسعيد بمدينة ببا جنوب المحافظة، نتج عنه مصرع صاحب محل عصائر يدعى «محمد.ع»، 38 عامًا، مقيم قرية المشارقة التابعة لدائرة المركز، فأمر بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، ومعدات الوحدة المحلية على رأس سيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

انتشال جثة شاب انهار عليه سقف محل عصائر

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثمان ونقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

ومن جانبه، أكد مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، أن المنزل صادر له قرار ترميم وإخلاء، وبسبب خلافات بين ورثة المنزل رفضوا تنفيذ القرار.

وأوضح رئيس المدينة أن الشاب المتوفى كان مستأجرا لمحل عصائر من الورثة، وخلال تواجده داخل المحل انهار عليه سقف المنزل بسبب الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة مساء اليوم، وجرى استخراج جثته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.