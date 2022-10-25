قصواء الخلالي تشيد بكلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي: أجابت على كل أسئلة المواطنين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المؤتمر الاقتصادي جرى فيه تناول أهم النقاط التي من الممكن الارتكاز عليها في تعديل أو تحديث المسار الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن المؤتمر جرى نقله مباشرة على العديد من المنصات الإعلامية المختلفة وصولا لجلسته الختامية.

الخلالي: كلمة الرئيس تناولت مجمل ما يخص الوضع المصري

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي تناولت مجمل ما يخص الوضع المصري على مختلف الأصعدة، إذ بدأها بالحديث عن الاقتصاد المصري حتى انتقلنا لتساؤلات المصريين التي يجري طرحها بشكل دوري.

الخلالي: الرئيس أجاب على أسئلة تشغل بال المواطنين

وأوضحت أن الرئيس السيسي أجاب على جميع الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشفافية ووضوح كبير: «هذا الوضوح والارتجال لمدة طويلة في قواعد العلوم السياسية تسمى بالخطاب الارتجالي، ومثل هذا الخطاب فيه مسؤولين لدول عدة يتحاشوا الحديث بمثله حتى لا يؤخذ عليهم».

واستطردت: «مستشارين المسؤولين بينصحوا عادة الرؤساء على مستوى العالم أن يتحدثوا من ورقة منضبطة مكتوبة وجرى قياس رد فعلها ويعلموا جيدا تبعاتها، إلا أن الرئيس السيسي قام بحديث ارتجالي لمدة مطولة تجاوزت الساعتين، وفيه جرى طرح كل الموضوعات بمشاركة من التنفيذيين والوزراء حاضري المؤتمر، والجميع كان في حالة تفاعل».