حالة الطقس غدا في المنيا.. انخفاض درجات الحرارة ليلا والعظمى 28

يسود طقس معتدل في كافة الأنحاء بمحافظة المنيا، غدا الأربعاء، وتنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل ملحوظ، على أن الجو مائلًا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وذلك في إطار حالة الطقس غدا في المنيا.

حالة الطقس غدا في المنيا

وعن حالة الطقس غدا في المنيا، أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية الذي نشرته المحافظة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن درجة الحرارة العظمى غدا الأربعاء، ستكون 28 درجة والصغرى 16 درجة.

ولم تشهد المنيا سقوط أي أمطار على مدار الأسبوع الجاري، في الوقت الذي أعلنت فيه المحافظة في وقت سابق عن رفع درجة الطوارئ القصوى وتفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية ومجالس المدن، للتعامل مع أي تقلبات محتملة في الطقس.

ارتداء الملابس الشتوية

وتزامنا مع بدء انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، بدأت عمليات شراء الملابس الشتوية تنشط في محافظة المنيا، وعرضت جميع المحلات الملابس الشتوية قبل نحو أسبوع، بأسعار متفاوتة بحسب مناطق البيع، وحرص عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن، على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر أيضًا، خاصة في الأماكن المفتوحة مثل الأندية والحدائق والمتنزهات العامة.