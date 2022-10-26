«التموين»: خدمات البطاقات متاحة بـ«مصر الرقمية» فقط.. و«دعم مصر» لتسجيل الموبايل فقط

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ خدمات البطاقات التموينية متاحة على بوابة مصر الرقمية فقط، والتي تقدم حاليا 9 خدمات لأصحاب البطاقات متاحة ومفعلة، مع تحديد موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية.

توحيد خدمات بطاقات التموين على منصة مصر الرقمية فقط

وقالت مصادر في وزارة التموين، إنّ خدمات البطاقات التموينية التي كانت موجودة من قبل على موقع دعم مصر، لن تعود إلى الموقع مرة أخرى، بسبب توحيد منصة تقديم الخدمات التموينية، وهي بوابة مصر الرقمية التي تقدم 6 خدمات للبطاقات التموينية، وأُضيف عليهم مؤخرا 3 خدمات تتعلق بإيقاف بطاقة التموين وحذف الأفراد من عليها.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ بوابة مصر الرقمية تقدم نفس الخدمات التموينية المتاحة في المكاتب والإدارات التموينية، والتي تشتمل 9 خدمات هي: «تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، والاستعلام عن صرف بطاقة التموين، وضمّ أفراد الأسرة، ونقل البطاقة من محافظة لأخرى، والفصل الاجتماعي من بطاقة التموين، وإيقاف بطاقة تموينية، وإيقاف نفسي من بطاقة التموين، وإيقاف أفراد من بطاقة تموينية».

خدمات موقع دعم مصر لاصحاب بطاقة التموين

تقدّم وزارة التموين خدماتها على موقع دعم مصر، وهي تحديث بطاقة التموين عن طريق تسجيل رقم الموبايل على البطاقة من خلال كتابة رقم البطاقة التموينية المكونة من 12 رقمًا، والموجود أسفل كارت البطاقة، ثم كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات الأربعة، وتشترط وزارة التموين أن يكون الرقم مسجلا باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات الأربعة، لقبول تسجيل رقم الموبايل باستثناء كبار السن والمسنين، الذي جرى استثناءهم من قرار تسجيل رقم موبايل بأسمائهم، جيف يمكنهم تسجيل رقم هاتف أي من ذويهم على البطاقة التموينية لإتمام عملية التحديث.