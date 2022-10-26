ضبط 17 ألف كتاب تعليمي دون تفويض داخل مكتبة بكفر الشيخ

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 17000 نسخة كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة داخل مكتبة بكفر الشيخ دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

بيع الكتب دون تفويض

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام «مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ» ببيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط مالك المكتبة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، جرى استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط مالك المكتبة المذكور، وبالتفتيش في حضوره عُثر بداخلها على 17000 نسخة كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.