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ضبط صاحب مكتبة بالظاهر بتهمة بيع كتب دراسية بدون تفويض من أصحابها

كتب:

محمد بركات
12:19 ص | الإثنين 15 أغسطس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي «بدون تفويض» أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها، وضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط عشرة آلاف كتاب دراسي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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