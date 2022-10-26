السيسي: أرحب بمن يطرح حلولا وندعمه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يرحب بمن يطرح حلولا وندعمه، متابعا: «يمكن لو حد يقدر يعمل حل ييجي معايا وأنا هبقى سعيد به، أي حد، وأعينه مسؤول ويتولى وأشوف، وهسقف له وهبقى سعيد بنجاحه».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «مش كفاية اللي حصل لمصر في 2011؟ مشوفناكمش ليه في 2013؟ كنتم تقدروا تعملوا حاجة؟ انتم سبتوها لما اتحرقت واتخربت كلها.. أنا بتكلم بصراحة ومن قلبي، كله جري وخاف، حد يقدر يقف كانوا دبحوهم في الشارع، لو مفيش إيد حديد كانت الناس اللي في الشارع ادبحت، ومكنش حد يقدر يرفع صوته لولا إن كان فيه جيش قوي وقادر، أنا بقول الكلام ده وأنا كنت شاهد عيان في كل شيء».