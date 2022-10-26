السيسي: تطوير التعليم الأساسي يحتاج إلى 250 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تطوير التعليم الأساسي أمر يحتاج ما لا يقل عن 250 مليار جنيه، «المبلغ ده مش متوافر، ولا نص المبلغ ده، إحنا بندي المدرس 3 أو 5 آلاف جنيه هيعمل بيهم إيه، إحنا هنا بنتكلم للمواطن العادي اللي مش قادر يودي ابنه مدرسة كويسة ويدفع لها»

السيسي: بتكلم عن الغلابة يا يوسف مش كلام لدغدغة المشاعر

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى: «أي حد يكلمني حتى اللي بيكلمني دلوقتي ولاده في المدارس الحلوة معندهمش المشكلة دي، أنا بتكلم عن الغلابة يا يوسف مش كلام لدغدغة المشاعر».

السيسي: أنا رئيس لكل المصريين

واستطرد: «الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين، وأنا بتكلم أن لو كان ده النهج بعد ما قدمناه هيبقى الكلام بالشكل اللي إحنا شايفينه فده يخوفنا جدا على مستقبل بلادنا، والتحديات في البلد عايزة عمل وتفاني وإخلاص لمدة سنين كتير جدا».

وتابع: «كتير اتكلموا عن تجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، واتكلموا عن التجارب وليس السياق اللي الدولة ماشية فيه طول الـ20 أو 30 سنة، ولو الطريقة اللي بنتكلم بيها هتفك تاني وبتتكلم على أنك عايز تمارس دور، ولا بأس وأنا برحب بالكل، واللي شايف أنه عنده القدرة يتفضل، هساعده وأقوله تعالى خش وخلص الملف ده، وهدعموا ولما يخلصه هسقفله».