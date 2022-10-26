السيسي: «أنا بخاف على بلدي.. والـ100 مليون مواطن أمانة ربنا»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الدولة بحاجة لتضحيات من الشعب ومش هنقدر نقدم حاجة إلا لما الأمور تتحسن والناتج المحلي يزيد وبالتالي يرتفع دخل الفرد، وخلال أزمة كورونا حافظنا على عدم انهيار الدولة، متابعا: «اللى حصل في 2011 و2013 يوقع أي دولة».

وتابع السيسي في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على الفضائية المصرية الأولى: «أنا مش متضايق أنا بخاف على بلدي والتجربة مش سهلة ولازم نحافظ على البلد وأن التجربة ما تتكررش تاني لأن الـ100 مليون أمانة ربنا».

السيسي: التعليم بحاجة لـ60 ألف فصل دراسي سنويا

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن التعليم بحاجة لـ60 ألف فصل دراسي كل عام لاستقبال الزيادة الجديدة، والفصل الواحد يحتاج لخدماته التشغيلية: «الـ60 ألف فصل يكلفوا 60 مليار دون تكلفة التعليم وإجراءات التشغيل، والعدد الموجود حاليا في وزارة التربية والتعليم محتاج للزيادة لكن كل معلم محتاج مرتب يكفي الطعام والشراب والملابس والإنفاق على المنزل والأسرة ودي حقيقة مش هنخبيها، ولو عندي 25 مليون في التعليم والواحد بيتكلف على الأقل 10 آلاف جنيه محتاج 250 مليار، وبندفع منهم 70 أو80، وممكن ندفعهم للقطاع الخاص ويتحمل هو الإنفاق».

السيسي: أتمنى الطلاب يشكروا المدرسين على دورهم

وتابع: «لو عندنا مدرسة فيها ألفين طالب محتاجين مصروفات عشان نقدر نقدم لهم الخدمة التعليمية ولو الرقم محدود القطاع الخاص مش هيدعم العمل، ومش هنحل مشاكلنا إلا بالأفكار، وأتمنى الشباب يدخلوا المدارس يشكروا المدرسين على دورهم في لافتة إنسانية».