السيسي: لازم نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نلاقي حلول ونوصل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية وما تواجهه من تحديات في طريق، وكلام الآخرين عنها في طريق ثان، «إحنا في بلد حالتها وظروفها في حتة وكلام الآخرين في حتة تانية خالص، وبتكلم عن الغلابة اللي موجودين في البيت، لازم يكونوا فاهمين إحنا مش قادرين نعمل ولا مش عايزين، لأ إحنا مش قادرين».

السيسي: فيه حاجات منقدرش نعملها

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي: «لو مكناش كلنا كمجتمع نحط إيدينا في إيدين بعض علشان نلاقي حل مش هنوصل، وفكرة مطلق القدرة ده مش صح، وفيه حاجات مانقدرش نعملها».

السيسي: مصر ظروفها الاقتصادية صعبة

واستطرد: «التشخيص واحد علشان كده الكلام مابيتغيرش، ومصر ظروفها الاقتصادية صعبة، والبناء وما يحدث من مشروعات استثمارية دي إدارة موارد علشان الدولة تعيش وميبقاش شكلها كده زي حديقة الحيوان، أنا آسف، وفيه ناس كانت بتبات في الشارع ودول مبقوش موجودين بسبب إدارة الموارد».

وتابع: «مينفعش آخد الموارد من جهة وأحطها في حتة واحدة، لازم أدير الموارد على كل القطاعات، ومفيش دولة توقف كل المشاريع علشان التعليم فقط، الدولة بتطلع صح بشكل متوازي، زي عمارة 10 أدوار يطلعوا مع بعض، إحنا كنا منخفضين خالص، والعمارة كانت على الأرض يابني، اللي حصل خلال الـ60 عام الماضيين كانوا كده».