رحلة للأقصر في الشتاء «على قد الإيد».. تعرف على أسعار المزارات السياحية

مع بدء الموسم السياحي الشتوي، يقصد المصريون ومحبو الرحلات المناطق الأكثر دفئًا، التي تجمع بين الطقس المناسب وعظمة وجمال المكان للاستمتاع برحلة ثقافية جميلة، لذا يعتبر الكثيرون محافظة الأقصر وجهتهم؛ لما تتميز به من طقس شتوي رائع، وحضارة وآثار تفوق ثلث آثار العالم، فيبحثون عن أسعار الرحلات السياحية بها.

ولا تعد الأقصر مزار سياحي فقط يحتوي على معابد ومتاحف، بل يوجد بها أماكن للتنزه بعضها مجاني والآخر بمقابل بسيط، ويمكن لأي شخص التنزه فيها والتمتع بمالمحها من خلال توفير مبلغ 500 جنيها، لذا ترصد «الوطن» أسعار دخول المواقع الآثرية بالأقصر، وفقًا لما هو معلن من قبل المجلس الأعلى للآثار، لمساعدة محبي الآثار والحضارة المصرية على قضاء رحلة ثقافية تاريجية ممتعة وبأقل التكاليف، فأغلب أسعار التذاكر لا تزيد عن 40 جنيهًا، وتصل إلى 20 جنيهًا للطالب، ويصل بعضها إلي 5 جنيهات.

أشهر المعابد والمتاحف وأسعار دخولها للمصريين

مقبرة سيتي الأول: يبلغ سعر تذكرة دخول المقبرة 500 جنيهًا للزائر المصري، و250 جنيهًا للطالب، وتعبر أعلى فئة في أسعار التذاكر.

وادي الملوك: يبلغ سعر تذكرة دخول وادي الملوك 60 جنيهًا للزائر، و30 جنيهًا للطالب.

وادي الملكات: يبلغ سعر تذكرته 30 جنيهًا للزائر، و10 جنيهات للطالب.

معبد الكرنك: سعر دخول معبد الكرنك 40 جنيهًا للزائر، و20 جنيهًا للطالب، والتذكرة شاملة زيارة طريق الكباش.

معبد الأقصر: يبلغ سعر تذكرة دخوله 40 جنيهًا للزائر، و20 جنيهًا للطالب، والتذكرة شاملة زيارة طريق الكباش أيضا.

طريق الكباش: شراء تذكرتي معبد الأقصر ومعابد الكرنك تشمل زيارة طريق الكباش بالكامل والمعبدين حتى المنطقة أمام مكتبة مصر العامة.

الدير البحري معبد «حتشبسوت»: سعر تذكرة دخول معبد حتشبسوت 40 جنيهصا للزائر 20 جنيهًا للطالب.

مقبرة توت عنخ آمون: يبلغ سعر تذكرته 40 جنيهًا للزائر، و20 جنيهًا للطالب.

مقبرة رمسيس السادس: يبلغ سعر التذكرة 30 جنيهًا للزائر، 10 جنيهًات للطالب.

معبد هابو «رمسيس الثالث»: سعر دخول معبد رمسيس الثالث 20 جنيهًا للزائر، و10 جنيهًات للطالب.

معبد دير المدينة: لا يتجاوز سعر تذكرة معبد دير المدينة 10 جنيهات للزائر، و5 جنيهات للطالب.

معبد إسنا: لا تزيد تذكرة دخوله عن 10 جنيهات للزائر، و5 جنيهات للطالب.

متحف الأقصر: يبلغ سعر تذكرة دخول المتحف 30 جنيهًا للزائر و10 جنيهات للطالب.

متحف التحنيط: تبلغ تذكرته 20 جنيه للزائر، و5 جنيهات للطالب.

وتفتح كل المزارات الآثرية يوميًا من السادسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

جولات نهر النيل والطرق العامة

المعدية النهرية: تمثل المعدية النهرية وسيلة لمشاهدة نهر النيل بشكل مقرب، وأرخص الطرق لذلك هو استقلال المعدية النهرية التي يصل سعرها 2 جنيه لمدة 15 دقيقة.

جولة «الحنطور»: استقلال عربة «الحنطور» تكون لمدة ساعة بـ50 جنيهًا فقط.

جولة بـ«مركب شراعي»: أفضل توقيت لاستقلال مركب شراعي هو وقت العصر والغروب وسعر الساعة الواحدة يتراوح بين 100 و150جنيهًا.

مزارات يمكن دخولها مجاني وبدون تذاكر.

الممشي السياحي: الدخول إليه مجاني ويمكن التقاط صور خلال التواجد فيه بـ5 جنيه للصورة الواحدة.

جزيرة الموز: دخول جزيرة الموز التي تقع بقرية الأقالتة غرب الأقصر مجاني.

ومن أشهر المقاهي السياحية في الأقصر، مقهى أم كلثوم الموجود وسط السوق السياحي، وهو من أقدم مقاهي الأقصر وزاره الكثير من المشاهير.