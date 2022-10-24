تحليق 48 رحلة بالون طائر بمئات السائحين في سماء الأقصر

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الاثنين، تحليق 48 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين من مختلف الجنسيات، وسط تحسن للظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، إذ لا يسمح للبالون بالطيران إلا بعد موافقة برج المراقبة للمطار بالإقلاع، بحسب ما ذكره أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون لـ«الوطن».

مسار رحلات البالون

وأضاف «الطيب»، أن رحلات البالون الطائر تنطلق من المطار المخصص لها أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، وتبدأ أول رحلة في الإقلاع في الخامسة والنصف فجرا حتى يتمكن السائحون من الاستمتاع برؤية شروق الشمس.

وأشار إلى أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، حيث يحرص العديد من السائحين على الاستمتاع بتجربة مغامرة البالون الطائر والتي تتفرد بها محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية، كما أن البالون الطائر في الأقصر يحتل المركز الثالث عالميا.

اتجاه الرياح

وأوضح رئيس اتحاد شركات البالون، أن البالون يسير حسب اتجاه الرياح، لكن مهمة الطيار تكون في البحث عن طبقات جو مختلفة تسمح له بالتوجه نحو أماكن معينة للهبوط، وذلك فيها بعد قضاء نحو 35 دقيقة هي عمر رحلة البالون قبل ارتفاع درجات الحرارة وازياد سرعة الرياح والتي تشكل خطرا على البالون.