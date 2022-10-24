رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

تحليق 48 رحلة بالون طائر بمئات السائحين في سماء الأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
03:13 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
البالون الطائر - أرشيفية

البالون الطائر - أرشيفية

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الاثنين، تحليق 48 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين من مختلف الجنسيات، وسط تحسن للظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، إذ لا يسمح للبالون بالطيران إلا بعد موافقة برج المراقبة للمطار بالإقلاع، بحسب ما ذكره أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون لـ«الوطن».

مسار رحلات البالون 

وأضاف «الطيب»، أن رحلات البالون الطائر تنطلق من المطار المخصص لها أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، وتبدأ أول رحلة في الإقلاع في الخامسة والنصف فجرا حتى يتمكن السائحون من الاستمتاع برؤية شروق الشمس.

وأشار إلى أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، حيث يحرص العديد من السائحين على الاستمتاع بتجربة مغامرة البالون الطائر والتي تتفرد بها محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية، كما أن البالون الطائر في الأقصر يحتل المركز الثالث عالميا.

اتجاه الرياح

وأوضح رئيس اتحاد شركات البالون، أن البالون يسير حسب اتجاه الرياح، لكن مهمة الطيار تكون في البحث عن طبقات جو مختلفة تسمح له بالتوجه نحو أماكن معينة للهبوط، وذلك فيها بعد قضاء نحو 35 دقيقة هي عمر رحلة البالون قبل ارتفاع درجات الحرارة وازياد سرعة الرياح والتي تشكل خطرا على البالون.

 

اقرأ المزيد:

تستمر 3 أيام.. تفاصيل احتفالية مئوية توت عنخ آمون في الأقصر نوفمبر المقبل

وفد برنامج الأغذية العالمي يشيد بجهود مركز التدريب المهني في الأقصر 

«التأديبية» تلغي مجازاة مدير «تعليم الأقصر»: خصم راتبها غير قانوني

غرفة السياحة: 10 آلاف سائح بالغردقة يزورون الأقصر أسبوعيا

اتحاد الكتاب في الأقصر يحتفي بالشاعر رمضان عبدالعليم الأربعاء المقبل

أعضاء التحالف الوطني الأهلي يزورون مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

«الأقصر التكنولوجية»: نسعى لإنشاء 5 كليات جديدة تضم 20 برنامجا متميزا 
بقلم أبو الحسن عبد الستار