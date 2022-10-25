«الأرصاد»: اليوم ذروة سقوط الأمطار.. وغدا طقس مشمس بالقاهرة الكبرى

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة تخصص وسائل اتصالات مع المحافظات للتبيلغ باحتمالية سقوط الأمطار وإطلاق التحذيرات قبلها بـ48 ساعة، لافتا إلى أن الهيئة كانت على تواصل مع جميع غرف الأزمات وإمدادها بصور القمر الصناعي لرصد تحركات السحب والأمطار بشكل لحظي وإبلاغ الصورة كاملة للمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ذروة سقوط الأمطار

وأوضح «شاهين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن اليوم كان ذروة سقوط الأمطار، ومن المحتمل أن تسقط أمطار خفيفة ورعدية في القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة خلال الساعات القليلة المقبلة، وبدءا من بعد غد تقل حدة الأمطار وتستقر الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الطقس غدا في القاهرة سيكون مشمسا وتتراوح الحرارة بين 26 و27 درجة.

مصر تتعرض لكتل هوائية ضخمة

وأشار إلى أن مصر تتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط تعمل على حالة من التقلبات الجوية، وأهم عنصر فيها هو سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية وبعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وتزيد كميات الأمطار مع فترات المساء.