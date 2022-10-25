«الأرصاد»: أمطار اليوم كانت متوقعة.. و«متلبسوش شتوي من دلوقتي»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنه جرى التعود على حدة الظواهر الجوية بسبب التغيرات المناخية.

أمطار اليوم كانت متوقعة

وتابع «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمطار الرعدية والمتوسطة التي هطلت اليوم كانت متوقعة، ونتج عنها تجمعات مياه كما هو معتاد.

ولفت إلى أن اليوم كان ذروة الأمطار، وتخف حدتها على القاهرة وشمال الصعيد بداية من الغد، وتصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية صاحبها برق وجرت مشاهدته اليوم في السماء.

الطقس الفترة المقبلة

واختتم بأن درجات الحرارة ستصل لمعدلاتها الطبيعية عند 26 و27 درجة، والأجواء خريفية وليست شتوية: «متلبسوش شتوي من دلوقتي».

درجات الحرارة غدا

القاهرة 27- 19

العاصمة الإدارية 26- 18

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 26 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 18

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 19

السلوم 28 - 17

سيوة 27- 15

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 29- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 29- 20

نخل 25- 17

طابا 29- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 29- 16

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 30- 18

أسوان 31- 20

الوادي الجديد 29- 18

أبو سمبل 30- 18

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23