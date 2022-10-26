القبض على شخص بتهمة تزوير عقد عمل للحصول على إجازة في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع وحدة مباحث الأموال العامة، من ضبط عامل خمسيني إثر قيامه بالتقدم لمكتب تصديقات وزارة الخارجية في سوهاج، للتصديق على عقد عليه خاتم شعار الجمهورية مزور، وتم التحفظ على المتهم بديوان عام قسم شرطة ثان سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من «ي ا ه ا» 58 عامًا، مدير مكتب تصديقات وزارة الخارجية بسوهاج، ويقيم دائرة مركز أخميم، بقيام «خيري ف ع ب» 50 عامًا، عامل، دائرة مركز دار السلام، بالتقدم لمكتب تصديقات وزارة الخارجية بسوهاج للتصديق على عقد عمل باسم شقيقه «رمزي ف ع ب» يعمل في إحدى الدول العربية، وممهور بخاتم شعار الجمهورية وذلك للتقدم به لجهة عمله بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، لاعتماد الإجازة الخاصة به، يُشتبه أن يكون مزورًا.

عقب التأكد من ذلك بمخاطبة مكتب تصديقات الميريلاند بالقاهرة، أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم ضبط المذكور وبمواجهته بأنه تحصل عليه من شقيقه المقيم بدولة السعودية، الذي أرسله له من خلال البريد السريع، وذلك للتصديق عليه والتقدم به لجهة عمله، لاعتماد الإجازة الخاصة به.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

وقال مهران محمد، محامي، إن عقوبة التزوير قد تصل إلى السجن المؤبد، في حال إذا ترتب عليها هبوط في سعر العملة، ووفقًا لنص المادة 202 يعاقب كل من زيف أو قلد أو زور كيفية صنع عملة ورقية متداولة بشكل قانوني في مصر أو بالخارج، أو قام بانتقاص أي شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى، بالسجن المشدد