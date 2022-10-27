أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 27-10-2022

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، وتهتم ربات البيوت بمعرفة الأسعار بشكل يومي لشراء احتياجات المنزل من الفاكهة يوميًا، فهي لا غنى عنها بأغلب البيوت المصرية.

وبين الرمان والجوافة والعنب، تقدم «الوطن» مختلف أسعار الفاكهة في سوق العبور والأسواق المصرية اليوم الخميس وفق جولة صباحية تقوم بها أو الموقع الرسمي لسوق العبور كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ووفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن» في الأسواق، سجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع، واختلف سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأفوكادو بين 50 جنيهًا و60 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الموز بين 13 و15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو العنب بين 8 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

جاءت أسعار الفاكهة اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، كما يلي:

تراوح سعر البرتقال البلدي، بين 3 و4.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الجريب فروت بين 3 جنيهات و5 جنيهات،وسجل يعر كيلو الدوم بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا، كما سجل سعر القشطة البلدي بين 10 جنيهات و30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأناناس 35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 و8 جنيهات، فيما سجل التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا، سجل سعر الموز المستورد بين 20 و40 جنيهًا، سجل سعر كيلو الكيوي 19.5 جنيه، سجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات، تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.