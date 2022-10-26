أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26-10-2022 في الأسواق المصرية

تختلف أسعار الفاكهة في الأسواق، والتي تمد الجسم بالعناصر اللازمة له، وأبرزها فيتامين سي الموجود في البرتقال والجوافة خاصة.

وفيما يلي، نعرض أبرز أسعار الفاكهة اليوم، وفق جولة أجرتها الوطن في سوق حدائق القبة، وفقًا لما أعلنه سوق العبور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي له.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن، ما يلي:

وسجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع.

سجل سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الموز بين 13 و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

جاءت أسعار الفاكهة اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، كما يلي:

تراوح سعر البرتقال البلدي، بين 3 و4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

ووصل سعر التفاح الأمريكي إلى 24 جنيهًا.

تراوح سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

سجل الجريب فروت سعرا تراوح بين 3 و5 جنيهات.

فيما سجل التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سجل سعر الموز المستورد بين 20 و40 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكيوي 19.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر الدوم بين 20 و40 جنيهًا.