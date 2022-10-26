سيارات مستعملة تبدأ بسعر 18 ألف جنيه.. تعرف عليها

بسبب أزمة التضخم العالمية في أسعار السلع بجميع أنواعها بالعالم، شهدت الأسواق انتعاشا في أسعار السلع والمنتجات القديمة لتزايد الإقبال عليها.

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات القديمة شهد انتعاشا في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، مشيدا بقرار الحكومة باستيراد السيارات المستعملة وإعفائها من قرار الحظر.

وسلط علي، لـ«الوطن»، الضوء على أبرز السيارات المستعملة، والتي تتراوح أسعارها بين 18 ألف جنيه و30 ألفا.

أسعار السيارات المستعملة

فيات بولونيز - 1991

متوسط سعر السيارة : 18,000 جنيه

أقل سعر للسيارة : 16,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة : 22,000 جنيه

فيات 128 - 1991

متوسط سعر السيارة: 23,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه

لادا 2107 - 1991

متوسط سعر السيارة: 24,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 23,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 27,000 جنيه

لادا 2105 - 1992

متوسط سعر السيارة :25,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة : 27,000 جنيه

لادا 2107 - 1993

متوسط سعر السيارة: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه

لادا 2107 - 1995

متوسط سعر السيارة: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه

فيات 128 - 1997

متوسط سعر السيارة: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة : 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه

فيات 128 - 1998

متوسط سعر السيارة : 27,000 جنيه

أقل سعر للسيارة : 23,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة : 30,000 جنيه