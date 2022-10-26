سيارات مستعملة تبدأ بسعر 18 ألف جنيه.. تعرف عليها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:06 ص | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
سوق السيارات المستعملة
بسبب أزمة التضخم العالمية في أسعار السلع بجميع أنواعها بالعالم، شهدت الأسواق انتعاشا في أسعار السلع والمنتجات القديمة لتزايد الإقبال عليها.
قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات القديمة شهد انتعاشا في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، مشيدا بقرار الحكومة باستيراد السيارات المستعملة وإعفائها من قرار الحظر.
وسلط علي، لـ«الوطن»، الضوء على أبرز السيارات المستعملة، والتي تتراوح أسعارها بين 18 ألف جنيه و30 ألفا.
أسعار السيارات المستعملة
فيات بولونيز - 1991
متوسط سعر السيارة : 18,000 جنيه
أقل سعر للسيارة : 16,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة : 22,000 جنيه
فيات 128 - 1991
متوسط سعر السيارة: 23,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 21,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه
لادا 2107 - 1991
متوسط سعر السيارة: 24,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 23,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 27,000 جنيه
لادا 2105 - 1992
متوسط سعر السيارة :25,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 21,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة : 27,000 جنيه
لادا 2107 - 1993
متوسط سعر السيارة: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه
لادا 2107 - 1995
متوسط سعر السيارة: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه
فيات 128 - 1997
متوسط سعر السيارة: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة : 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه
فيات 128 - 1998
متوسط سعر السيارة : 27,000 جنيه
أقل سعر للسيارة : 23,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة : 30,000 جنيه