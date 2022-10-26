أستاذ علوم سياسية: المؤتمر الاقتصادي حوار شامل يتسم بالشفافية والصراحة

أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد المؤتمر الاقتصادي بشكل سنوي، وتكليف لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات، قائلا إن دورية انعقاد المؤتمر في إطار متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول تجعله حوار اقتصادي شامل به قدر كبير من الشفافية والصراحة والمتابعة، خاصة مع مشاركة رجال الأعمال.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تحديد إطار زمني وعقد المؤتمر سنوي يعكس جدية في تنفيذ ما جرى التوصية به أمام رئيس الدولة، ما يبعث رسائل ثقة لرجال الأعمال بأن الرئيس يتابع ما تم التوجيه به خلال فعاليات المؤتمر من أفكار ومقترحات، وإدراكه بأن الأهم هو التنفيذ له ما تم الإتفاق عليه، وإيجاد الآليات المهمة لهذا الأمر، وليس مجرد طرح الأفكار والرؤى: «التشخيص واضح لكن الأهم ننفذ».

وكان الرئيس السيسي دعا لعقد المؤتمر الاقتصادي بشكل دوري سنويا؛ لما وفره من منصات للحوار، ومجموعات عمل لطرح ما جرى التوافق عليه، سواء في البيئة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحتى الثقافية والإعلامية، وكذلك تكليف لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.