عضو مجلس الشيوخ: توصيات المؤتمر الاقتصادي تطبق بتشريعات على أرض الواقع

قال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي الذي جرى عقده على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، تضمن جزءا كبيرا للحديث عن السياسات الاقتصادية الكلية التي قد لا يهتم بها سوى المتخصصين، وشق آخر يخص المواطن وهو التشريعات.

توصيات المؤتمر الاقتصادي ينتج عنها تشريعات

وأضاف «سامي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن جزءا كبيرا مما صدر ضمن توصيات الجلسة الختامية للمؤتمر ينتج عنه قرارات وتشريعات من شأنها تحقيق مثل تلك التوصيات على أرض الواقع، وكذا قياس أثرها كل 3 أشهر.

تقديم اقتراحات فورية

واستطرد: «كان ليا مداخلة في بداية المؤتمر كممثل لأحد الأحزاب على يسار النظام، وطالبت بتحديد وسائل مد شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين كأحد الوسائل للسياسات المالية لمواجهة التضخم، وكانت إحدى التوصيات الرئيسية للمؤتمر، الموافقة على مد شبكة الحماية الاجتماعية، والرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليمات مباشرة لرئيس الوزراء بتقديم اقتراحات فورية في هذا الإطار».

وأوضح أن رئيس الوزراء أبدى استعدادا بشكل كبير لمواجهة الكثير من المشكلات التي جرى طرحها في المؤتمر الاقتصادي وبقوة، وذلك من خلال التشريعات والقرارات والقوانين حتى نصل بالقطاع الخاص إلى الطريق الصحيح والجيد والجاذب للمستثمرين.