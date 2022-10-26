النائبة هالة أبو السعد: توصيات المؤتمر الاقتصادي أحدثت انفراجة في السوق المصرية

قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل أول لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي، والذي جرى عقده على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت جريئة وقوية، وأعطت للشعب المصري الثقة في القيادة السياسية الحكيمة والقادرة على قيادة الدولة في اتجاه صعب خلال الفترة الماضية.

الدولة المصرية لا يوجد فيها أي نوع من التضخم

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الدولة المصرية لا يوجد فيها أي نوع من أنواع التضخم، لكن الموجود لدينا مدفوع بنقص شديد في المعروض من المنتجات، حيث أن 99% منه جاء عن طريق الاستيراد.

واستطردت: «قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد معرقل جدا للصناعة، وفيه عراقيل كثيرة للهيئة تجاه المصنعين في مصر، وده أدى أن فيه مصانع مش قادرة تتوافق مع قانون الهيئة مثل التكاليف المعيارية الموجودة على تغيير النشاط وعدم نقل المصانع من شخص لآخر، لأن القانون لا يعطيهم الحق في ذلك».

انفراجة في السوق منذ اللحظة الأولى

وأوضحت أن القرارت التي اتخذتها الحكومة عقب إصدار التوصيات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي أحدثت انفراجة في السوق منذ اللحظة الأولى، كان أهمها إلغاء الاعتمادات المستندية خلال الشهرين المقبلين «ده هيحدث نوع من الانفراجه القوية جدا لدى المصريين، خاصة المصنعين اللي عندهم مشكلة في الخامات الأولية ومدخلات الإنتاج، ودي كانت عاملة كارثة في السوق المصري».