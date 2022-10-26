«التنمية المحلية»: رفع تراكمات مياه الأمطار من 67 موقعا بالقاهرة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية هشام آمنة تفقد الأماكن الساخنة التي يكثر بها الأمطار، برفقة محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، مشيرًا إلى أنه جرى رفع تراكمات المياه في 67 موقع بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الحي بالقاهرة الكبرى.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC» مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، أن البلاد أمس شهدت استقرارًا في حالة الطقس عدا عدة مناطق، كالقاهرة والجيزة والفيوم وشمال سيناء والإسماعيلية وبني سويف والشرقية.

تنسيق مع غرفة العمليات المركزية

وتابع، أنه كان هناك تنسيق بين غرفة العمليات مع الغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء، حيث شدد الوزير على ضرورة الانتشار السريع للمعدات والأجهزة وفرق الطوارئ، والتواجد بكل النقاط الساخنة، فضلًا عن التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، والإدارة العامة للمرور، بهدف إعادة انتشار البدلات والمواسير وغيرها من المعدات بالمحاور الرئيسية سواء كانت الأنفاق أو الكباري وغيرهما.

سقوط 2.5 مليون متر مكعب أمطار على القاهرة

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن سقوط الأمطار على القاهرة بلغ 2.5 مليون متر مكعب في فترة لا تتجاوز ساعة ونصف أمس، عكس المعدلات الطبيعية التي يمكن استيعابها وهي حوالي 500 ألف متر مكعب، وبالتالي هطول الأمطار على المناطق كان بمعدل 5 أمثال الطاقة الاستيعابية الموجودة فعليًا، متابعًا أنه في خلال ساعتين ونصف تم رفع المياه التي كانت تتواجد بمحاور عدة على مستوى القاهرة كالتجمع الخامس ومدخل مدينة الإعلام وغيرهما.