«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية غدا وانحسار فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، إنّ البلاد شهدت أمس حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي متعمق بطبقات الجو العليا وكتل هوائية رطبة من على البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى تساقط الأمطار الرعدية على أغلب المناطق الشمالية على مستوى الجمهورية خلال فترات الليل.

خريطة تساقط الأمطار على محافظات الجمهورية

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن اليوم سيشهد تقليل حدة عدم الاستقرار للأحوال الجوية، مشيرة إلى قلة حجم الأمطار عن تلك التي شهدتها البلاد بالأمس، إذ ستكون هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وبعض مناطق من شمال ووسط سيناء وبعض المناطق من مدن القناة وشمال الوجه البحري، منوهة سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من شمال الصعيد، وتمتد لأمطار خفيفية في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، غير مؤثرة تمامًا على الأعمال والأنشطة اليومية، مؤكدة أن درجات الحرارة اليوم في معدلاتها الطبيعية، إذ يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، منوهة أنه بدءًا من الغد، من المتوقع تحسن الأحوال الجوية، إذ ستنحسر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية فقط، وستكون غير مؤثرة تمامًا على الأعمال والأنشطة اليومية.

الأرصاد توجه المواطنين بارتداء الملابس الخريفية

ووجهت «غانم»، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية خلال فترات النهار وارتداء جاكيت عند الشعور بالبرودة خلال فترات الليل، مؤكدة أن الأحوال الجوية لم تنخفض بعد لارتداء الملابس الشتوية، كاشفة أن فصل الشتاء سيبدأ يوم 21 ديسمبر، وأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بداية من شهر ديسمبر.